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Çanakkale'de kız öğrenci yurdunda yangın: Çıkış sebebi araştırılıyor

Çanakkale Kredi Yurtlar Kurumu'nun kız öğrenci yurdunda yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

DHA30 Mayıs 2024 Perşembe 12:50 - Güncelleme:
Çanakkale'de kız öğrenci yurdunda yangın: Çıkış sebebi araştırılıyor
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi içerisindeki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yaklaşık 2 bin 500 kişilik Safiye Hüseyin Kız Öğrenci Yurdu'nun A Blok'unda, saat 09.30 sıralarında, yangın çıktı. Çamaşırhanedeki endüstriyel ütü makinelerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın nedeniyle katlarda kalan tüm öğrenciler tahliye edildi. Alevler, yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. İhbarla adrese gelen Çanakkale Belediyesi İtfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Yangında yaralanan olmadı. İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı ve Gençlik Spor İl Müdürü Ömer Kalkan da olay yerine gelip yangınla ilgili bilgi aldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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