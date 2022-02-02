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Çanakkale'de kontrolden çıkan cip takla attı: 6 yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak yağmurda kontrolden çıkan cip takla attı. Cipte bulunan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

IHA2 Şubat 2022 Çarşamba 15:17 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 15:17
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Kaza bugün 14.00 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçe girişinde meydana geldi. Balıkesir'in Edremit ilçesinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi istikametine gitmekte olan Ferhat Yıldırımçakar idaresindeki 65 AAZ plakalı cip, Ayvacık Barajı mevkiinde sağanak yağmurun da etkisiyle kontrolden çıkarak takla attı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kazada araç sürücüsü Ferhat Yıldırımçakar'ın yanı sıra cipte bulunan Ferman Yıldırımçakar, Vedat Yıldırımçakar, Ayhan Yıldırımçakar, Bayram Kaplan ve Zafer Yıldırım yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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