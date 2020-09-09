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Güncel

Çanakkale'de korkutan orman yangınları

Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde orman yangını çıktı. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

AA09 Eylül 2020 Çarşamba 16:08 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 16:08
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Gelibolu'ya bağlı Kavakköy beldesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, hızla çevreye yayıldı.

Bunun üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi sınırına yaklaşan alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler yoğun çaba gösteriyor.

- BİGA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Biga'nın Kaşıkçıoba köyü civarında orman arazisinden yükselen dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Kuvvetli rüzgar ve aşırı sıcak havanın etkili olduğu bölgede 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, su ikmal aracı, dozer, 2 hizmet aracı, treyler ile müdahalede bulunuldu. Çalışmalara 2 helikopterle havadan destek de sağlandı.

Belediye ve diğer kurumlardan 8 aracın da sevk edildiği olay yerinde 38 kişiden oluşan ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

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