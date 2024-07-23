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Güncel

Çanakkale'de motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Bayramiç ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazada her iki motosikletin sürücüsü de hayatını kaybetti.

IHA23 Temmuz 2024 Salı 20:52 - Güncelleme:
Çanakkale'de motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
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Kaza, saat 16.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Türkmenli köyünde meydana geldi. Halil İbrahim Kızıloğlu'nun kullandığı 17 TR 220 plakalı motosiklet, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 17 AAG 187 plakalı motosikletle Türkmenli köyü içinde çarpıştı.

İKİ SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Kazayı gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, iki sürücünün de hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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