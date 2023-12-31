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Çanakkale'de ''Narko Noel'' operasyonu

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Narko Noel' operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

AA31 Aralık 2023 Pazar 20:27 - Güncelleme:
Çanakkale'de ''Narko Noel'' operasyonu
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Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezinde 26 şüpheliye yönelik 21 adrese 180 personel, 5 narkotik madde arama köpeği, 2 polis botuyla eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Havadan da helikopterin destek verdiği operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde yapılan aramada 299,63 gram sentetik kannabinoid, 448 adet sentetik ecza, 15,82 gram metamfetamin, 4,21 gram esrar, 3 tabanca, 3 tüfek, 54 fişek, 3 payp maddesi ele geçirildi.

Ayrıca yapılan UYAP ve GBT sorgulamasında aranan ve çeşitli suçlardan haklarında toplam 59 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu tespit edilen 7 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

  • Narko Noel
  • Gözaltına alımlar
  • Çanakkale polisi

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