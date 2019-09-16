26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7292
  • 6,3443
  • 272.777
  • 102692
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çanakkale'de nitelikli yağma operasyonu: 8 gözaltı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde nitelikli yağma suçunu işledikleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede nitelikli yağma suçuna karışan kişilerin yakalanması için bazı adreslere yönelik operasyon başlattı.

Söz konusu ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, silah, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.A, H.Ş, F.E, R.A, K.K, Y.Ç, O.A. ve C.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Su-35 savaş uçağı İstanbul semalarında

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Etkisiz hale getirildiler

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Etkisiz hale getirildiler

FETÖ’nün kara kutusu gizli bilgileri tek tek anlattı

FETÖ’nün kara kutusu gizli bilgileri tek tek anlattı

Yönetim faturayı Abdullah Avcı'ya kesti

Yönetim faturayı Abdullah Avcı'ya kesti

Yerli hidro presi ile füze imal edilecek

Yerli hidro presi ile füze imal edilecek

Mansur Yavaş'a insanlık dersi: Mamak Belediyesi çocuklara sahip çıktı

Mansur Yavaş'a insanlık dersi: Mamak Belediyesi çocuklara sahip çıktı

İstanbul'da dehşet: Lüks araçla geldiler, AVM'yi kurşunladılar

İstanbul'da dehşet: Lüks araçla geldiler, AVM'yi kurşunladılar

TEKNOFEST İstanbul kapılarını açıyor

TEKNOFEST İstanbul kapılarını açıyor

ABD’deki Türkler Başkan Erdoğan'ı bekliyor

ABD’deki Türkler Başkan Erdoğan'ı bekliyor
 

POPÜLER HABERLER

Avcılar´da hareketli anlar! Çok sayıda ekip sevk edildi

Avcılar´da hareketli anlar! Çok sayıda ekip sevk edildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA