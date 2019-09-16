Çanakkale'de nitelikli yağma operasyonu: 8 gözaltı
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde nitelikli yağma suçunu işledikleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede nitelikli yağma suçuna karışan kişilerin yakalanması için bazı adreslere yönelik operasyon başlattı.
Söz konusu ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, silah, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan D.A, H.Ş, F.E, R.A, K.K, Y.Ç, O.A. ve C.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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