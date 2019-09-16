Çanakkale'de nitelikli yağma operasyonu: 8 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede nitelikli yağma suçuna karışan kişilerin yakalanması için bazı adreslere yönelik operasyon başlattı.

Söz konusu ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, silah, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.A, H.Ş, F.E, R.A, K.K, Y.Ç, O.A. ve C.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.