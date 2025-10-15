İSTANBUL 20°C / 13°C
Güncel

Çanakkale'de operasyon: 2 organizatör tutuklandı

Çanakkale'de jandarma tarafından düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 organizatör tutuklandı, 85 düzensiz göçmen yakalandı.

15 Ekim 2025 Çarşamba 11:36
Çanakkale'de operasyon: 2 organizatör tutuklandı
ABONE OL

Çanakkale'de jandarma tarafından düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 organizatörden 2'si tutuklandı, 85 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 03-09 Ekim 2025 tarihleri arasında orta ölçekli 10 operasyon düzenlendi. Operasyonlar çerçevesinde 9 organizatör, 85 düzensiz göçmen yakalanırken araç ve malzemeler ele geçirildi.

Olaylara karışan 2 organizatör tutuklanırken 7 organizatör hakkında ise adli işlemleri devam ediyor. Olaylarda kullanıldığı tespit edilen 7 araç, bot ve bot motoru Yediemin Otoparkı'na teslim edildi. Yakalanan 85 düzensiz göçmen emniyetteki idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

