8 Ağustos 2025 Cuma
  • Çanakkale'de orman yangını: 4 şüpheli yakalandı
Çanakkale'de orman yangını: 4 şüpheli yakalandı

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaşması bölgede paniğe neden olurken yangına sebep oldukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmasının engellenmemesi için kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

ÇOMÜ TERZİOĞLU KAMPÜSÜ TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Terzioğlu Kampüsü'nü tedbiren boşalttıklarını söyledi.

Şu anda binaları tehdit eden bir durum olmadığını aktaran Erenoğlu, "Üniversite sınırlarımızda yanan binamız ve yapımız yok. Ancak yangın maalesef ki çok büyük. Tüm tedbirleri almış durumdayız. Rüzgarın ters yönde esmemesini umuyoruz. Tüm ekiplerimiz ile görev başındayız. Umuyorum ki yangın kısa sürede kontrol altına alınır." dedi.

11 UÇAK, 9 HELİKOPTER, 92 ARAZÖZ, 6 İŞ MAKİNESİ, 541 PERSONELLE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Orman Genel Müdürlüğünün X hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelerde yer verildi:

"Çanakkale merkez ve Bayramiç'te yalnızca alevlerle değil, aynı zamanda hızı saatte 56 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarla da mücadele ediyoruz. Yangınlara hem havadan hem de karadan eş zamanlı müdahalemiz sürüyor. Toprağımız nefes alana, son kıvılcım sönene kadar yangınlarla savaşımız sürecek. 11 uçak, 9 helikopter, 92 arazöz, 6 iş makinesi, 541 personel ile mücadelemiz sürüyor."

YAŞLI BAKIM MERKEZİNDEKİ VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Valiliğin X hesabından yapılan paylaşımda ise "Karasal-Sayısal Radyo ve Televizyon Verici Kulesi'nde bulunan 2 vatandaşımız ile Sarıcaeli Özel Bakım Merkezi'nde kalan 52 vatandaşımız, ilgili ekiplerimizin çalışmalarıyla tahliye edilmiştir." bilgisi verildi.

Çanakkale merkez Sarıcaeli köyü kırsalında meydana gelen yangına müdahalenin devam ettiği aktarılan valilik açıklamasında, "Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hastalarımızın dumandan etkilenmemesi için kısmen tahliyeleri gerçekleştirilmiştir." denildi.

BAKAN YARDIMCISI TURAN VE VALİ TORAMAN ALANDA İNCELEME YAPTI

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangın bölgesini ziyaret etti.

Turan ve Toraman, devam eden yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çanakkale'deki orman yangınına sebep oldukları iddiasıyla 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

