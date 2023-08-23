Çanakkale'de orman yangını... Bakan Yumaklı: Müdahalemiz gece boyunca aralıksız devam edecek

Çanakkale'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çanakkale'de dün saat 12.30 sıralarında çıkan ve saatlerdir devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ekipler günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahaleye başladı. Yanan alanlar drone ile görüntülendi.

Görüntülerde yangının geniş bir alanda devam ettiği ve helikopterlerin havadan yangına müdahale ettiği görülüyor.

BAKAN YUMAKLI: MÜDAHALEMİZ GECE BOYUNCA DA ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınında son duruma ilişkin, "Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bugün başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Çanakkale'nin Merkez ilçesinde dün başlayan yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalemiz gece boyunca da aralıksız devam edecek." dedi.

Bakan Yumaklı, 28'inci saatinde müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde açıklama yaptı.

Yumaklı, sabah saatlerinde de yaptığı açıklamada, yaklaşık 1500 hektarlık bir alanda parça parça yangınlar olduğunu, alevlerin etrafını çevirdiklerini ve genişleme ihtimalinin olmadığını söylediğini hatırlattı. Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Şu anda onlardan biri ve en sonuncusundayız. Aslında Fevzi Çakmak köyüne yakın bir alanda da var ama arkadaşlarımız onu büyük oranda kolayladılar. Orada herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Ancak yine sabahki açıklamamda rüzgar hızının saatte 60 kilometreye ulaşacağını söylemiştim bu saatlerde. Nitekim söylediğim gibi oldu. Rüzgar hızı saatte 60 kilometrenin de üzerine çıktı. Şu anda bulunduğumuz lokasyonda o rüzgarın da hızıyla (yangın) enerjisini de toplayarak içinde bulunduğumuz alana kadar gelecek. Arkadaşlarımız şu anda onu karşılamak üzere büyük bir yığınak yapmış vaziyetteler. Bu arada tüm hava araçları da enerjisini düşürmek için tamamıyla konsantrasyonlarını buraya vermiş durumdalar."

Yangın nedeniyle yoğun dumanların oluştuğunu dile getiren Yumaklı, "Ancak buraya geldiği zaman enerjisinin düşmesini bekliyoruz. Bu enerji düşümünden sonra arkadaşlarımız karşılayıp bundan sonrasında mümkün olduğu kadar başka herhangi bir yere sıçramaması için birtakım faaliyetlerde bulunacaklar." ifadesini kullandı.

- "1-2 SAAT İÇİNDE GERÇEK RESMİ GÖRMÜŞ OLACAĞIZ"

Bakan Yumaklı, orman yangınlarına müdahalelerde "spot atma" diye bilinen bir kavram olduğunu anlattı.

Bölgede devam eden çalışmalara değinen Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Arkadaşlarımız burada yangınla alakalı faaliyetlerde bulunurken onların üzerinden yangın materyalleri, yanmış materyaller, rüzgarın hızıyla yanmamış alanlara gidebilir ancak şu anda onun için de gerekli tedbirleri almış durumdayız. Ümit ediyorum 1-2 saat içerisinde biz aynı sabahki söylediğim gibi burayla alakalı da gerçek resmi görmüş olacağız. Şu anda yoğun duman olduğu için biz arkadaşlarımızla haberleşerek, onların yukarıdan görmesi ve aynı zamanda bizim yangın mücadelemizde çok çok önemli olan insansız hava araçlarımızdan gelen bilgilerle biz durum tespitini yapıp arkadaşlarımızın yönlendirmelerini de onlardan almış olduk."

Bakan Yumaklı, yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmelerin dışında tahmin ya da yorumların halkı farklı düşüncelere sevk edebileceğini vurguladı.

Yangınla mücadelenin ekip halinde çalışan "çok büyük bir ordu" tarafından yürütüldüğünü kaydeden Yumaklı, "Onların sizler için toplamış olduğu bilgileri yine sizler vasıtasıyla halkımıza doğru ve kolay bir şekilde ulaştıralım. Yine bir ricam daha var: Şu anda bulunduğumuz alanda arkadaşlar hem gözlem için hem de geçiş noktası için bir trafik var. Bu bilgilendirmeden sonra işi biten arkadaşlar en yakın alana geri çekilirse buradaki arkadaşların işlerini kolaylaştırmış olur." diye konuştu.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ YANGIN NEDENİYLE BAZI YERLEŞİM YERLERİNİN DAHA BOŞALTILACAĞINI DUYURDU

Çanakkale Valiliği, merkeze bağlı köylerdeki ormanlık alanlarda devam eden yangın nedeniyle, Aşağıokçular köyü Salavat ve Andıktaşı mahalleleri, Elmacık köyü ve bağlı olan Değirmendere Mahallesi ile Çiftlikdere köyünün tedbir amacıyla boşaltılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınını söndürme çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiği belirtildi.

Çanakkale merkeze bağlı Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen, yangının rüzgarın da etkisiyle büyüme eğilimi gösterdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aşağıokçular köyü Salavat ve Andıktaşı mahalleleri, Elmacık köyü ve bağlı olan Değirmendere Mahallesi ile Çiftlikdere köyü, tedbir amacıyla boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir."

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Koca, "Çanakkale'de meydana gelen orman yangında toplam 83 kişi etkilendi. 14'ü olay yerine görevlendirilen ambulanslarla, 48 kişi ise ayaktan hastanelere ulaştı. Ayrıca tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 hasta olmak üzere 21 hastanın ambulanslarla nakli sağlanmıştır. Olay yerine 74 adet ambulans ve 4 UMKE aracı görevlendirilmiştir. Çanakkale ilinde 32 hizmet aracı şoförleriyle beraber görevlendirilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

AFAD: BÖLGEDEKİ 10 KÖYDE 337 HANE, BİN 104 KİŞİ TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLMİŞTİR

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı(AFAD) Çanakkale'de meydana gelen yangın bölgesindeki 10 köyde 337 hane ve bin 104 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı.

AFAD, Çanakkale'de meydan gelen yangına dair son durumu paylaştı. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bölgeye AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü JANDARMA Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam 2 bin 240 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arasöz, 71 su tankeri 328 araç ve iş makinesi sevk edilmiştir. Bölgedeki 10 köyde 337 hane-bin 104 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Kızılay tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza ve personele yemek ve içecek ikramı yapılmaktadır" denildi.

ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGININDA 1251 KİŞİ TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınıyla mücadele kapsamında, bölgedeki 9 köyde 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgeye Milli Savunma Bakanlığı ile AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, emniyet, jandarma, belediyeler ve özel idarelerden toplam 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 diğer araç ile iş makinesi sevk edildiğini belirtti.

Bölgedeki 9 köyde toplam 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiği bilgisini veren Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sarıcaeli Köyü Yaşlı Bakım Evinden 72 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK Yurduna yerleştirilmiştir. Çanakkale-Çan kara yolu tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapalıdır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır. Allah, ülkemizi ve milletimizi bütün afetlerden korusun. Geçmiş olsun."

BAKAN YUMAKLI, ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGININDAN ETKİLENEN KÖYLERDE İNCELEME YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de 800 hektarı orman olmak üzere 1500 hektar alana yayılan yangından etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

Bakan Yumaklı, Çanakkale Valisi İlhami Ateş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve AFAD Başkanı Okay Memiş ile yangın sonrası tahliye edilen köyleri ziyaret ederek, son duruma ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

Yangın nedeniyle 4 evin hasar alan Yağcılar ile 3 evin hasar gördüğü Ulupınar köylerine giden Bakan Yumaklı, daha sonra Aşağıokçular, Sarıcaeli ve Belen köylerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Yumaklı, Kalabaklı köyünde konuşlanan Yangın Yönetim Aracı'nda son duruma ilişkin bilgi aldı.

Yağcılar köyünde, yangın nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getiren bir vatandaşın yanına giden Bakan Yumaklı, "Ben Tarım Bakanıyım. Sizin yanınıza geldik. Dedik, hem sizinle paylaşalım, gözümüzle biz de görelim. Ama o yalancıları bir kenara bırakacağız işimize bakacağız. Şimdi biz sizden dua istiyoruz. Biz çalışacağız, siz dua edeceksiniz." dedi.

BAKAN YUMAKLI: YAKLAŞIK 1500 HEKTAR ALAN ETKİLENDİ

Çanakkale'de devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaklaşık 1500 hektar alanının etkilendiğini söyledi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN YANGININ SON DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA



Tarım ve Orman Bakanlığı, Çanakkale'de dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle devam eden yangında zarar gören 1500 hektarlık geniş bir alanda parça parça çıkan her dumana müdahale edildiğini bildirdi.

TÜRK KIZILAY ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGININDA SAHA ÇALIŞMALARINA LOJİSTİK DESTEK SAĞLIYOR

Çanakkale'nin merkeze bağlı Yağcılar köyü kırsalında devam eden yangını söndürme çalışmalarını inceleyen Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, sahada verdikleri lojistik desteğe ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Türk Kızılayın, afetlerde hem vatandaşın hem de sahada çalışan personelin beslenme ihtiyacından sorumlu olduğunu hatırlatan Altan, bölgede devam eden yangın dolayısıyla ilk önce Çanakkale şubesinin, ardından Kırklareli, İzmir ve Ankara Müdahale Merkezi'nin geldiğini söyledi.

Aynı zamanda beslenme platformlarının bulunduğunu aktaran Altan, İHH ve Hayrat Yardım derneklerinin beslenme hizmetlerine yardım ettiklerini bildirdi.

Bütün bölgeyi bu üç yapı arasında paylaştırdıklarını ifade eden Altan, "Bu üç yapı yangın söndürme çalışmalarına katılan arkadaşlarımızın su, ayran ve yemek ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyorlar." dedi.