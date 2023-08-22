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Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA22 Ağustos 2023 Salı 14:09 - Güncelleme:
Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bu alana çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine jandarma ekipleri de geldi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütülüyor.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alınıyor.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

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