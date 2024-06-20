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Çanakkale'de orman yangını: Müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, bozuk orman alanında etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA20 Haziran 2024 Perşembe 14:34 - Güncelleme:
Çanakkale'de orman yangını: Müdahale ediliyor
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Geyikli beldesi yakınında Kumburun ile Çamoba köyleri arasındaki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak bozuk orman alanına sıçradı.

Yangının fark edilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Geyikli Belediyesi ekiplerince müdahale başlatıldı.

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, AA muhabirine, orman teşkilatına destek olmak amacıyla yangının etkili olduğu bölgeye ekipleri sevk ettiklerini söyledi.

Bölgede rüzgarın da etkili olduğunu belirten Oruçoğlu, "Yangını en kısa sürede kontrol altına almayı umuyoruz." dedi.

Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışması kapsamında alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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