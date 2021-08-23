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Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

AA23 Ağustos 2021 Pazartesi 18:15 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 18:15
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Tavaklı köyü yakınındaki Tepebağlar mevkisinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerinden yükselen dumanı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Ayvacık ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlükleri, Ezine Orman İşletme Şefliğine bağlı 65 kişiden oluşan ekipler, 3 dozer, 7 arazöz, 3 su ikmal ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahalede bulundu.

Yangın söndürme çalışmasına 2 helikopterin yanı sıra Ezine ve Geyikli belediyelerine ait 6 itfaiye aracıyla destek verildi.

Geniş bir alana yayılan alevlerin kontrol alındığı öğrenildi. Yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

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