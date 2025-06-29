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  • Çanakkale'de plastik fabrikasında yangın! Ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti
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Çanakkale'de plastik fabrikasında yangın! Ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Çanakkale'de plastik cam fabrikasında çıkan yangında ağır yaralanan işçi Erdal Ulu, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.

IHA29 Haziran 2025 Pazar 15:23 - Güncelleme:
Çanakkale'de plastik fabrikasında yangın! Ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde 19 Haziran'da plastik cam üreten fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında vücudunda yanıklar oluşan fabrika çalışanı Erdal Ulu ağır şekilde yaralandı. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaralı Erdal Ulu, helikopter ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Erdal Ulu, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 10 gün sonra hayatını kaybetti.

  • yangın faciası
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