İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2023 Perşembe / 14 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4408
  • EURO
    28,985
  • ALTIN
    1652.62
  • BIST100
    8265.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale'de sağanak: Deniz suyunun rengi değişti
Güncel

Çanakkale'de sağanak: Deniz suyunun rengi değişti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde şiddetli sağanak yağışlar meydana geldi. Yağışın ardından deniz suyunun rengi değişti.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 13:34 - Güncelleme:
Çanakkale'de sağanak: Deniz suyunun rengi değişti
ABONE OL

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçede sabahın erken saatlerinde başlayıp daha sonra şiddetini artıran sağanak nedeniyle kentten geçen Kocabaş Çayı'nın su seviyesi yükseldi.

Çayın Marmara'ya döküldüğü bölgede deniz suyunun rengi değişti.

Yollarda biriken suların tahliyesi için çalışma başlatan Lapseki Belediyesi ekipleri, rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

Zaman zaman şiddeti artan yağış ve oluşan su birikintileri, yollarda yürümeye çalışanlara zor anlar yaşattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.