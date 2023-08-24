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Çanakkale'de soğutma çalışmaları sürüyor

Çanakkale'de, orman yangınının 48 saat dolmadan kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları 700 araç ve 3 bine yakın personelle karadan devam ediyor.

AA24 Ağustos 2023 Perşembe 22:30 - Güncelleme:
Çanakkale'de soğutma çalışmaları sürüyor
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Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bilgiye göre, 22 Ağustos'ta Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkisinde başlayan, 2 bin 650 hektarı ormanlık, 1430 hektarı tarım alanı ve diğer alanlar olmak üzere yaklaşık 4 bin 80 hektarın etkilendiği yangınla ilgili saha çalışmaları sürüyor.

Gece 700 araç ve 2 bin 950 personel ile karadan yürütülen soğutma çalışmalarına sabah gün doğumuyla 6 helikopter ile havadan destek verilecek.

Çanakkale'de bulunan insansız hava araçlarıyla takip ve gözlem altında tutulan yangın alanının tamamının ekiplerce karadan çevrilmiş durumda olduğu bildirildi.

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