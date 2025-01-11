Çanakkale'de suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yağma suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.I'nın yöneticisi olduğu, silahla tehdit ve şantaj yoluyla mal varlığı edindikleri tespit edilen suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Polis, 36 ekibin katılımıyla gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, 13 iş yeri ve ikamette arama yaptı.

Aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve 56 fişek, mağdurlara ait çok sayıda senet ve tapu ile 3 parça halinde tarihi eser niteliğindeki malzeme, örgütsel verilerin yer aldığı 3 ajanda, 10 cep telefonu, 66 sentetik uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar, 4 bin 140 dolu makaron, 2 koli bandrolsüz boş sigara paketi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 10 şüphelinin emniyette sorgularının sürdüğü öğrenildi.