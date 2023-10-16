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Güncel

Çanakkale'de şüpheli ölüm! 10 yaşındaki çocuk tarlada bulundu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 13:39 - Güncelleme:
Çanakkale'de şüpheli ölüm! 10 yaşındaki çocuk tarlada bulundu
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu.

İddiaya göre, dün Bayramiç'e bağlı Tülüler köyündeki Bayramiç Barajı yakınlarında İbrahim A'ya ait kapya biber tarlasında işçi olarak çalışan ailenin 10 yaşındaki oğlu Mehmet Sıddık Gültekin'in tarlada hareketsiz yattığı fark edildi.

Küçük çocuk, babası tarafından araçla Bayramiç Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü.

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mehmet Sıddık Gültekin'in başından aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğinin değerlendirilmesi üzerine savcılık soruşturma başlattı.

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