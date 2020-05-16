16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:37 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 16:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek Çanakkale 1915 Köprüsü Kule Tamamlama Töreni’ne video konferansla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu." dedi.

Alanında dünyanın en uzunu unvanına sahip olan köprünün, 1915 Çanakkale Zaferimizin sembolü olarak Boğaz'ı süsleyeceğini belirten Erdoğan, "Koronavirüs sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillenecek dünyada ülkemizin ulaşımdaki güçlü altyapısı en büyük avantajımız olacak" ifadelerini kullandı.

"TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNE HAYATI ZİNDAN EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sınırlarımız içinde ve dışında PKK'sından FETÖ'süne kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz." dedi.

Erdoğan "Devletin askerine, polisine, vatandaşlarına hizmet için çalışan görevlilerine saldıranlar bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir" dedi.