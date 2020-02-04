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Çanakkale'de uyuşturucuya 4 tutuklama

Çanakkale'de, polis tarafından uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi tutuklandı.

DHA04.02.2020  17:33 - Güncelleme: 04.02.2020  17:33

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 13 şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan' 3 şüpheli, toplam 4 ayrı dosyadan aranması bulunan 2 şüpheli olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alındı.

'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Toplam 4 ayrı dosyadan aranması bulunan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı. Gözaltında olan 1 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan operasyonlarda, 14,97 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 4 ccstasy ele geçirildi.

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