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Güncel

Çanakkale'de yangın sonrası soğutma çalışması sürüyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmasına devam ediliyor.

AA21 Haziran 2024 Cuma 17:30 - Güncelleme:
Çanakkale'de yangın sonrası soğutma çalışması sürüyor
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Çamköy köyü civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürdü.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, AFAD Barınma ve Lojistik Daire Başkanı Ayhan Işık, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, AFAD Çanakkale İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel ve diğer ilgililerle yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Aktaş, AA muhabirine, kentte rüzgarlı bir havanın hakim olduğunu söyledi.

Tüm ekiplerin cansiparane mücadeleye devam ettiğini vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:

"Ezine'deki yangınla mücadele devam ederken ve soğutma çalışmaları başlamışken Ayvacık ilçemizin Çamköy köyünde bir yangın başladı. Köy merkezinde başlayan yangın, köyün ters tarafına doğru ilerlemeye devam etti. Şu anda tüm arkadaşlarımız sahada. Orman ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız, tüm araç gereç ve ekipleriyle gerekli müdaheleyi yapıyorlar."

Çamköy'ün tahliye edildiğini belirten Aktaş, 30 hanede yaşayan vatandaşların gece ilçe merkezinde misafir edildiği sözlerine ekledi.

Karadan yapılan müdahale ile yangının ilerlemesini durduran ekipler, günün ilk ışıklarında hava araçlarının yardımıyla gerçekleştirilen yoğun çabalar sonucu alevleri kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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