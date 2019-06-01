Çanakkale'de yıldırım düşen ormanlık alanda yangın çıktı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, ormanlık alana yıldırım düşünce yangın çıktı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Bayramiç Barajı yakınlarındaki ormanlık alana yıldırım düşmesinin ardından dumanlar yükseldi.
Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine 7 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 3 hizmet aracı sevk edildi.
Ekiplerin, yanan bölgeye ulaşmakta güçlük çekmesi üzerine söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.
Söndürülen yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
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