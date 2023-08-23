İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2023 Çarşamba / 7 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,218
  • EURO
    29,4766
  • ALTIN
    1666.11
  • BIST100
    7794.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale'deki yangının başlangıç anı görüntülendi
Güncel

Çanakkale'deki yangının başlangıç anı görüntülendi

Çanakkale'de devam eden orman yangınının çıktığı ilk anların İHA'dan çekilmiş görüntüleri paylaşıldı.

IHA23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:48 - Güncelleme:
Çanakkale'deki yangının başlangıç anı görüntülendi
ABONE OL

Çanakkale Damyeri mevkinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı. Yangının ilk çıkış anlarında İHA'dan alınan görüntüler paylaşıldı. Alınan bu görüntülerin hemen akabinde bölgeye karadan ve havadan müdahale başladı. Yangın düşük nem ve rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyerek kontrolden çıktı.

Yangında 24 saat geride kalırken, 1500 hektarlık alanın etkilendiği bunun yarısının orman yarısının da ekili alanlar olduğu kaydedildi. Boşaltılan 9 köyde de 9 ev yanmış, 88 küçükbaş ve büyükbaş hayvan telef olmuştu. Hastanelere kaldırılan 83 kişiden 8'inin tedavisi ise sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.