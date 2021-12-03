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Çanakkale'den Sinop'a getirilen bot, Karadeniz'de bilimsel araştırmalarda kullanılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz Hizmetleri Daire Başkanlığınca Sinop Üniversitesine hibe edilen bot, Karadeniz'de bilimsel araştırmalarda kullanılacak.

AA3 Aralık 2021 Cuma 15:18 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 15:19
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Çanakkale'den tırla Sinop'a getirilen 14 metrelik "Pilot 64" isimli bot, Demirci köyü limanında denize indirildi.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Turan, gazetecilere, bottan, özellikle midye ve istiridye yetiştiriciliği tesisinde aktif olarak faydalanılacağını söyledi.

Botun, bölgedeki bilimsel çalışmalarda da kullanılacağını vurgulayan Turan, "Ayrıca öğrencilerimiz, bu bot sayesinde mavi sularda uygulamalı eğitim alma fırsatı bulacak. Bu noktada bizlerden desteğini esirgemeyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza teşekkür ediyorum." dedi.

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