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Çanakkale'nin Çan ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Çan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale ediyor.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 16:16 - Güncelleme:
Çanakkale'nin Çan ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
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Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Koyunyeri Göleti mevkisinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Çan Orman İşletme Müdürlüğü Karadağ Şefliğindeki Erenler Kulesi'nden gelen ormanlık alandan duman çıktığı ihbarı üzerine, ekipler olay yerine sevk edildi.

Çanakkale ve Bayramiç'te konuşlu 2 helikopter, Edremit'ten 2 uçak ile Çan Orman İşletmesi ve çevredeki işletmelerden kara unsurları, yangına müdahaleye başladı.

Belediye ekipleri ile çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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