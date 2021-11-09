Canan Kaftancıoğlu'nun ''10 Kasım'' paylaşımına tepki yağdı

9 Kasım 2021 Salı 23:27 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 00:03

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yılı nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Geçmişte "Atatürk" ifadesini kullanmadığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nde hedef tahtasına konan Kaftancıoğlu, 10 Kasım paylaşımında "Atatürk" ifadesini kullanmadı.



Paylaşımında, "An(la)mak için, olmazsa olmazımız izinden gitmek... Daima işaret ettiği gibi; Akılla, bilimle, inançla, umutla, çalışmayla ve sonsuz hasretle..." ifadelerini kullanan Kaftancıoğlu, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.



Kaftancıoğlu'nun paylaşımına gelen tepkilerden bazıları şöyle:

- Mustafa Kemal mi yoksa Atatürk mü?

-Atatürk ismini anamayan birisinden Atatürk anmak. Hiç samimi değilsiniz.

-Sakine Cansız'ın adıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün adı aynı ağızda buluşmaz. Buluşursa ters mıknatıslanma yapar. Bilin istedim.

-29 Ekim'de Cumhuriyet tweeti atmayan Canan Kaftancıoğlu 10 Kasım'da ismini dahi söylemeden Atatürk'ü anıyor. CHP'liler de hala bunu destekliyor.

-1915 tweetin hala daha sayfanda duruyor. Atatürk'ün izinden gidersen 1915'te çakılırsın

- Atatürk bile yazamayan kadının ismidir Canan Kaftancıoğlu

