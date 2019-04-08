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'Canavarca hisle öldürme' ile yargılanan 'Palu Ailesi' adliyeye getirildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında kaybolan Meryem Tahnaz ve kızı Melike Tahnaz'ın öldürülmesi ile ilgili olarak tutuklanan 6 kişilik ‘Palu ailesi’, açılan davada yargılanmak üzere geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesine getirildi.

  • İHA
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Kocaeli'de 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal’ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilindeki alanda kadavra köpekleriyle ceset arama çalışmaları yapıldı. Olayla ilgili süren soruşturmada kayıp Meryem Tahnal’ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul’da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken gözaltına alındı. Adliyede işlemleri tamamlanan 7 kişiden baba Harun Palu mahkemece serbest bırakılırken, diğer 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli, haklarında açılan davanın duruşması için geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesine getirildi.
 

“'TASARLAYARAK CANAVARCA HİSLE, EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRMEK”

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan inceleme sonrasında şahıslar hakkında kamu davası açılarak iddianameleri tamamlandı. Olayla ilgili gözaltına alınarak tutuklanan şahıslardan Tuncer Ustael hakkında Meryem Tanhal'ı 'Tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek', Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak, kişinin ölmesinden yararlanarak cep telefonunu çalmak, cebir kullanarak birden fazla kişi ile Meryem Tanhal'ı hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından, İsa Palu hakkında kız kardeşi Meryem Tahnal’ın Tuncer Ustuel tarafından tasarlanarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek suçuna yardım, Meryem Tahnal’a ait banka kartını izinsiz kullanmak, cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından, şüphelilerden Hava Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve suç tarihinde yaşı küçükken suça sürüklenen Fatih Palu hakkında Meryem Tahnal’ın Tuncer Ustael tarafından ‘tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme suçuna yardım ve cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından cezalandırılmaları talebi ile Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldı.
 

6 KİŞİLİK PALU AİLESİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

İddianamesi Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen olayda yargılama süreci sabah saatlerinde kayıp Meryem Tahnal’ın tutuklu bulunan annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu ile enişte Tuncer Ustael, geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesine getirilmesiyle başladı.
 

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