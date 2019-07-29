ATV ekranlarının sevilen dizisi Canevim'in yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. İzleyiciler Canevim 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Canevim son bölümde neler yaşandı? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Senaryosu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura'nın kaleme aldığı Koliba Film imzalı Canevim dizisinde heyecan bitmiyor. Herhafta izleyicisini ekrana kilitlemeyi başaran Canevim dizisinde bu hafta nelerin yaşanacağı merak ediliyor. Canevim'in bu haftaki bölümünde evi satın alamamak Taylan'ı çok öfkelendirmiştir, amacına ulaşmak için daha tehlikeli bir planla mücadeleye devam eder. Canevim dizisi yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

CANEVİM 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Canevim 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Canevim 10. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

CANEVİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

CANEVİM 9. BÖLÜM ÖZETİ

Evi satın alamamak Taylan'ı çok öfkelendirmiştir, amacına ulaşmak için daha tehlikeli bir planla mücadeleye devam eder. Kristina'nın ortalığı karıştırmaması için kendini büyük bir riske atar. Kristina ise Taylan'dan kurtulmak için harekete geçecektir. Hiç hesapta yokken ortaya çıkan gizemli bir kişi yüzünden Taylan, büyük bir sorunla uğraşmak zorunda kalır. Ceylan, mahalleden komşularının kızının düğününde nikah şahididir. Damadın şahidinin de Ömer olduğunu öğrenmek onu duygusal olarak etkiler. Bu durumdan haberdar olan Taylan, kendisini düğüne davet ettirir. Düğün devam ederken Taylan, Ömer için tatsız bir sürpriz hazırlamaktadır. Elvan, iş nedeniyle telefonunu açmak zorunda kalınca geçmiş yeniden karşısına çıkar. Müjgan'ın bu işin peşine düşmesi Elvan açısından çok kötü sonuçlar doğuracaktır.

CANEVİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı bir ailedir. Günnur ve Hamza, kızları; Ceylan, Müjgan ve Ayşe'nin iyiliği için canla başla çabalamakta, en karanlık anlarda bile birbirlerinin varlığına şükretmesini bilmektedirler.

Bu sımsıcak ailenin kaderini değiştiren en büyük kızları Elvan'ın eve dönüşü olur. Evin fedakar kızı Ceylan ise sözlüsü Ömer'i büyük bir aşkla sevmektedir. Ceylan güçlü ve varlıklı bir aile olan Tanbaylar'ın evinde çalışmaya başlar. İşteki ilk gününde Ceylan, takıntılı ve sıra dışı bir adam olan Taylan Tanbay'la pek de hoş olmayan bir karşılaşma yaşar. Taylan genç kızın damarına basınca, Ceylan kimsenin erişemediği bu adamı herkesin önünde küçük düşürür ve işi bırakır. Şimdi Taylan'ın kapatması gereken önemli bir hesap vardır!

CANEVİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

2019 senesinde yaz dizisi olarak ekranlara taşınacak olan Canevim dizisi Adnan Güler tarafından yönetiliyor. Canevim Dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Ağırlıklı olarak Beykoz'da yapılan çekimler birçok güzel mekanın izleyicinin gözleri önüne serilmesine aracılık ediyor.