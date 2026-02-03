İSTANBUL 6°C / 2°C
Güncel

Cani hemşireden bir skandal daha! Yeni şiddet görüntüleri çıktı

5 günlük bebek Deniz Esin'i ağır engelli bırakan şiddetle gündeme gelen hemşire Hazel Dırık B.'ye ait yeni görüntülerde, başka bir bebeğe daha tokat attığı anlar ortaya çıktı; görüntüler üzerine savcılık yeni bir soruşturma başlattı.

IHA3 Şubat 2026 Salı 15:04 - Güncelleme:
Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin bebekleri Deniz Esin'e yönelik şiddet iddiaları üzerine başlatılan yargılama sürecinde, Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı verilen hemşire Hazel Dırık B., Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

ARAŞTIRMALAR YENİ ŞİDDETİ ORTAYA ÇIKARDI

Devam eden dava kapsamında bilirkişi tarafından hastaneye ait güvenlik kamerası kayıtları tek tek incelendi.

Yapılan incelemelerde, hemşire Hazel Dırık B., ait yeni bir şiddet görüntüsünün daha ortaya çıktığı bildirildi.

BİR SORUŞTURMA DAHA BAŞLATILDI

Görüntülerde, hemşirenin yatağa yatırdığı başka bir bebeğe tokat attığı anların yer aldığı öğrenildi. Söz konusu bebekle ilgili de savcılık tarafından ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, hemşire Hazel Dırık B., avukatı aracılığıyla Kahramanmaraş 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, olay anlarına ait görüntülerle yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli talep ettiği ortaya çıktı. Mahkeme, yapılan başvuruyu değerlendirerek erişim engeli talebini reddetti.

ERZİNCAN'A SEVK EDİLDİ

Hemşire Hazel Dırık B., bugün sabah saatlerinde Erzincan Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi. Olayla ilgili adli sürecin çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

  • bebeğe şiddet
  • yenidoğan
  • hemşire

