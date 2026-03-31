Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan silahlı saldırı tüm Türkiye'de derin yankı uyandırdı. Boşanma sürecindeki eşinin ailesinin evini basan bir kişi, 13 yaşındaki bir çocuk dahil 4 kişiyi silahla öldürdü.

SABAHA KARŞI KAYINPEDERİNİN EVİNİ BASTI

Alınan bilgiye göre, Ö.C. (28), sabaha karşı 04.00 sıralarında boşanma aşamasındaki eşinin Kabaçınar Mahallesi'ndeki babasının evine gitti.

Burada silahla eşi S.N.C. (20), annesi F.G. (41), kayınbiraderi Y.C.G. (13) ve kayınpederi M.G'yi (51) silahla öldüren zanlı olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ BABASININ EVİNDE YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Ö.C'yi babasının Yunusdere Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KORUMA TEDBİR KARARININ SÜRESİ DOLMUŞTU

Öte yandan, zanlıyla ilgili Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakaret suçundan devam eden kovuşturmanın bulunduğu, 14 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasında da boşanma aşamasındaki eşine 1 aylık koruma tedbir kararı uygulandığı belirlendi.