Cani teyze! Minik Rayyan'ı bakın neden öldürmüş!

Keçiören ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'taki kaldırımda, aydınlatma direğinin yanında önceki gün Iraklı Rayyan Hassım'ın cesedi bulundu. Olayla ilgili küçük çocuğun annesinin teyzesi Muna Elias Hıdır Hayo, gözaltına alınıp, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Muna Elias Hıdır Hayo'nun, küçük çocuğu birlikte dilencilik yapmak için kaçırdığı, bir süredir birlikte yaşadığı taksici Taner P. ile oturduğu evde sürekli ağlaması üzerine boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Muna Elias Hıdır Hayo, savcılıkta verdiği ifadede suçunu itiraf etti. Muna Elias Hıdır Hayo, dilencilik yaptığını, yanında çocuk olunca daha çok para verildiğini, bu nedenle Rayyan'ı zaman zaman ailesinden kaçırarak birlikte dilencilik yaptığını söyledi. Muna Elias Hıdır Hayo, bir süredir birlikte yaşadığı Taner P'nin evine gittiklerini, o gece çocuğun hiç susmadan ağladığını belirtti. Çocuğu susturmak için salona gittiğini, susturamayınca elleriyle boğarak öldürdüğünü söyledi. Muna Elias Hıdır Hayo, çocuğun ölmesi üzerine de kaçtığını belirtti.

TAKSİCİ GÖZALTINA ALINDI

Kadının ifadesinin ardından taksici Taner P. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcıya ifade veren Taner P., kadınla bir süredir birlikte olduklarını; ancak çocuğun ölümüyle ilgili bilgisi olmadığını söyledi. Olay gecesi kadının evi terk etmesi üzerine çocuğu sokağa bıraktığını; ancak ölmüş olduğunu bilmediğini iddia etti. Taner P. de savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan Muna Elias Hıdır Hayo'nun, küçük Rayyan'ı kaçırıp kucağında götürürken ve boğarak öldürdükten sonra da evden ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.