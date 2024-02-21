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Güncel

Canice öldürülen kedi ''Eros'' davasında yeni gelişme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da canice öldürülen Eros isimli kedinin kamu davasının yeniden görüleceğini duyurdu.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 01:13 - Güncelleme:
Canice öldürülen kedi ''Eros'' davasında yeni gelişme
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Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Başakşehir'de 'Eros' isimli kedinin canice öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar kaldırılmıştır. Dava, mahkemesince yeniden görülecektir."

Her canlının yaşam hakkının kutsal olduğunu vurgulayan Tunç, can dostlara yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Tunç, paylaşımında kedi "Eros"un fotoğrafına da yer verdi.

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