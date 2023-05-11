AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli tvnet'e konuk oldu.

Canikli, Türkiye ekonomisine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Canikli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"DÜNYADA İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI TEKNOLOJİSİNİ BU NOKTAYA GETİREN TEK ÜLKEYİZ"

Teknoloji üretmek kolay değil, zaman alır ama biz çok hızlı hareket ettik. Bakın bunun en somut örneklerinden bir tanesi hepimiz biliyoruz insansız savaş uçağı teknolojisi. Biz 2005'li yıllarda başladık. SİHA ve İHA demiyorum insansız savaş uçağını kastediyorum. Normalde 50 yılda elde edilmesi mümkün olan teknolojik değişim ilerleme bu alanda sağlandı. Yani 50 yılda zor elde edilen bu aşama 15 yıl gibi kısa sayılabilecek bir zaman dilimi içerisinde ulaşıldı ve şu anda dünyada insansız savaş uçağı teknolojisini bu noktaya getiren tek ülkeyiz. SİHA ve İHA üretiminde dört, beş ülkeden birisiyiz ama insansız savaş uçağı teknolojisinde Türkiye şu an bir numara. Yani bunu şunun için vurguluyorum. Türkiye artık teknoloji üretmeye başladı ve bu ticari alana da dönüştürüldü. Yani ticari getirisi olan ürünlerine de dönüştürüldü.

"SAVUNMA ALANINDA TEKNOLOJİ ÜRETİMİNİN ALTININ ÇİZİLMESİ GEREKİYOR"

Geometrik artış şimdi başladı artık. Yani önce bir yatay seyir izler doğal olarak çünkü çok büyük yatırım gerektiriyor. Bir defa zihinlerde o algının oluşması gerekiyor. Çünkü Türkiye'de sanayide genel olarak şöyle bir anlayış, algı var, yani 'biz teknoloji üretemeyiz. Avrupa üretir, Amerika üretir. Biz onların bıraktıkları terk ettikleri bir iki kuşak teknolojiyi alır devam ederiz.' Montaj denilen kavram budur ve Türkiye'de 2002 yılı sanayisine baktığımızda ağırlıklı olarak sanayi kavramı aslında montajla eş anlamlı yani tamamen dışarıda geliştirilen ve Türkiye'ye aktarılan gecikmiş teknolojidir, geriden gelen teknolojidir. Tabi üretim olmayınca elbette yönetemezsiniz, ileriye geçemezsiniz geriden takip etmek zorunda kalırsınız. Ama şimdi çok büyük açık oluşunca o açığı kapatmamız gerekiyordu. Bu noktada elbette savunma alanında teknoloji üretiminin altının çizilmesi gerekiyor ama yeri gelmişken Baykar firmasına da o kahraman aileye ve bireylerine de atıf yapmakta fayda var yoksa haksızlık olur. Çünkü onlar gerçekten o teknoloji birikimini ve ilerlemesini kendi imkanlarıyla, kendi özellikleriyle ortaya çıkardılar.

Şimdi teknoloji genelde dünyada da öyle genel olarak savunma alanında üretiliyor. Yani bugün birçok sivil alanda kullanılan, teknoloji içeren ürünler. Bilgisayardan tutun cep telefonuna kadar diğer dijital satış platformları, sosyal medya platformları, robotlar, uzaktan kumandalı bütün robotlar; hepsinin kaynağı savunma sanayiindeki geliştirilen teknolojidir. Teknolojinin daha sonra sivil alana aktarılmasıdır. Yani önce orada geliştiriliyor. Elbette istisnaları var. Bu Türkiye için de geçerli.

"F-16'LARDAN ÇIKARDIKLARIMIZI BAŞKA ÜLKELERE SATIYORUZ"

Şu anda teknoloji Türkiye'de savunma sanayiinde geliştiriliyor. Bunun sivilleştirilerek ticari alanda kullanılmasına henüz daha yeni başladık. Henüz daha emekleme safhasında. O aşamaya şu anda önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde dönüşüm gerçekleşecek. Oradaki yazılımın mesela savunma alanında F-16 uçaklarının beyni diyebileceğimiz bütün navigasyon ve komuta kontrol sistemleri Türkiye tarafından yerleştirilmiştir. Çok önemli ve büyük bir teknolojidir. Hatta oradan çıkardığımız beyinleri de başka ülkelere satıyoruz. Şimdi bu teknoloji makine sanayii, görüntüleme cihazları, tüm makineler hepsinde kullanılabilir. Şimdi biz önümüzdeki beş yıllık dönem bizim için savunma sanayiinde geliştirilen son derece etkili bu teknolojinin ticarileşmesi ve ihraç ürünlerimize yansıması için sivil alana aktarılma dönemli olacak. Bununla bağlantılı özellikle üretiminde tekel konumunda olduğumuz Türkiye'de birçok ürün var. Bunların başında mesela bor geliyor. Borun ham madde fiyatı uluslararası piyasada 1 tonu 150 dolar civarındadır ama işlediğiniz zaman onun tonu 45 bin dolar. Bu birçok ürün için geçerli. Onunla ilgili de son on yılda özellikle bir politika tercihi ile o alanda yatırım yapılması mümkün olduğu kadar ham olarak ihraç edilmemesi şeklinde yoğun bir çalışma var. Şimdi onun da meyvelerini almaya başladık. Onu aldıkça da ham madde ihracatını sınırlandırıyoruz. Yani işlenmeden ihracatının önüne geçiyoruz. Gündeme gelecek. Bizim ekonomideki en büyük problemlerimizden döviz açığımız var. O döviz açığını da halletmemiz gerekiyor. O açığı halletmeden biz makro ekonomik dengeleri tam olarak oturtamayız. Ekonomide aslında dış açık bütün kötülüklerin kaynağıdır. Başta enflasyon olmak üzere bütün makro göstergelerdeki dengeleme biçimini sistemini bozan bir açıktır cari açık.

O açığı giderme açısından da biz geleneksel ürünlerimizi ihraç ederek çözemiyoruz. Orada da teknoloji içeren katma değeri yüksek ürünlere dönüşerek yapmamız gerekiyor. İşte onun da yolu buradan geçiyor. Sadece geliri artırmak değil. Hem kişi başına düşen milli geliri artırmak, orta gelir tuzağından çıkabilmek ve ikincisi de Türkiye'nin ihtiyacı olan döviz açığını ortadan kaldırmak.

"FAİZ NE KADAR DÜŞERSE YATIRIM O KADAR ARTAR"

Aslında yatırımın önündeki en büyük maliyet yatırımın finansmanının maliyeti yani faizdir. Yatırım kararlarını etkileyen temel değişken faizdir. Üretimin değil yatırımın. Yatırım kararlarıyla faizin düzeyi arasında doğrusal bir ilişki vardır. Faiz oranları yüksekse yatırım azalır, faiz ne kadar düşerse yatırım o kadar artar. Faizin fonksiyonudur yatırım. Kamu çok arzi hallerde özel sektörün çok ilgi göstermediği uzun vadeli, getiri olarak dönüşümü uzun vadeye yayılan çok stratejik geçici olarak devreye girebilir. Geçici olarak devreye girebilir. Ama onun dışında tamamen elbette özel sektörün dinamizmi çerçevesinde bu yatırımın hayata geçirilmesi gerekiyor.

Yatırımla ilgili Türkiye'de bütün teşvikler uygulanıyor. Sektörler itibariyle, bölgeler itibariyle bütün teşvik unsurlar uygulanıyor. En son 2015-2016 yıllarında yürürlüğe koyduğumuz terzi işi teşvik olarak adlandırılan bazı çevrelerde firmanın talebine uygun yatırımın şartlarına özgü olarak esnek bir teşvik modeli devreye koydu. Normalde teşvik sisteminde belli şartlar oluştuğunda belli teşvikler verilir. Standarttır daha doğrusu. Ama o tür talepler de gündeme geldi. Bazı sektörlerde bir yatırım alanı ile alakalı, çok spesifik teşvik talepleri gündeme gelmeye başladı. Onun üzerine bu modeli geliştirdik. Orada tamamen ihtiyacı neyse o yatırımın hayata geçirilebilmesi için nasıl bir teşvik talep ediliyorsa o veriliyor tamamen. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu çerçevede dünyada uygulanan bütün teşvik unsurları uygulanıyor şu anda. Sıkıntı finansman maliyetinden kaynaklanıyor. En önemli faktör de bütün teşvik araçları, unsurları önemlidir. Ar-Ge yatırımlarına verilen olağanüstü teşvikler de söz konusu. Model olarak bakıldığında Türkiye'de teşvik sisteminde hiçbir sıkıntı yok. Olduğu anda hemen anında modele katıyoruz. daha doğrusu yeni üretim biçimlerinin teşvik talebi söz konusu olduğunda hemen onu hayata geçiriyoruz. Burada en büyük dizayn etmemiz gereken faiz oranı.

2002 öncesinde pozitif reel faiz çok yüksek. Yatırımı caydıracak kadar. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu bakın 2002 öncesi büyük firmaların bilançolarına baktığınız zaman faaliyet dışı gelirlerinin faaliyet gelirlerinden daha fazla olduğu görülüyor. Nedir faaliyet dışı gelir? Faiz oranıdır. Yatırıma gitmesi gereken yatırımları firma faize kanalize ediyor.

2002 öncesinde yatırım iklimi açısından faiz oranlarının yüksekliği yatırımları caydıran temel faktörlerden bir tanesi. O nedenle 1982 ile 2002 arasındaki dönemde yatırım, üretim olmadığı için istihdam da yok.

2002 ile 2018 arası da yine pozitif reel faiz ama düşük reel pozitif faiz. Yatırımlar biraz daha teşvik edilmiş ama dünyadaki uygulanan finansman modellerinden biraz daha fazla. Bu dönemde dünyada özellikle gelişmiş ülke ekonomilerinde reel faiz negatif. Negatif reel faiz uygulanıyor. Enflasyonun altında. Bugün Amerika'da negatif reel faiz enflasyonun yarısı kadar. Nominal faiz enflasyonda yüzde 7-8 civarında. Hala bakın bugün bile negatif reel faiz uygulanıyor. Neden işte bunun için. Çünkü yatırımları belirleyen, yatırımları aynı zamanda sınırlayan belirleyici faktör faiz oranı. Bir ekonomide yatırımcı negatif reel faiz ile finansmana erişebiliyorsa yatırım dürtüsü çok kuvvetli.

"FAİZ ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜĞÜ İÇİN TÜRKİYE SÜREKLİ BÜYÜDÜ"

2018 ile bugün arasındaki dönemde Türkiye'de negatif reel faizin olduğu dönemdir. En büyük istihdamın oluşturulduğu dönem de bu dönemdir. Hatırlar mısınız Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarlı davranması sonucunda 2018'in Nisan ayından itibaren faiz oranları düşmeye başladı. Ve istihdam yatırımların en çok teşvik edildiği dönem bu dönem. Nereden anlıyoruz? Bir, üretimde bütün sıkıntılara rağmen büyük bir artış söz konusu. Büyüme daralmadı. Dünyada daralmaya rağmen, enerji krizine rağmen mal piyasalarındaki sıkıntıya rağmen Türkiye ekonomisi kesintisiz büyümeye devam etti. Neden işte bundan dolayı.

Bir başka ifadeyle, eğer daha önceki faiz politikalar aynen uygulanmış olsaydı Türkiye birkaç yıl üst üste dağılma yaşardı. Çok ciddi istihdam kaybı yaşanırdı ve bu da beraberinde hem fakirleşmeyi getirirdi hem de daha önemlisi belki çok ciddi sosyal çalkantılar yaşanabilirdi. Dolayısıyla en büyük teşvik negatif reel faizdir. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlar açısından bakıldığında.

Türkiye'deki enflasyonun temel itici gücü, temel belirleyicisi dolardaki, kurdaki yükselmedir. Çünkü kur yükseldiği anda önce ithal edilen mallar yoluyla, sonra nispi fiyat ilişkileri yoluyla bütün ürünleri fiyatları anında artıyor. Arz değil tamamen maliyet kaynaklı. Türkiye'de faizleri yükselterek talebin, enflasyonun kontrol altına alınması gerçek bir enflasyonda düşüşe neden olmaz. Bunu çok net bir şekilde şöyle bir etkisi oluyor.

Enflasyon nasıl düşürülüyor? Faizleri yükselttiniz. Faizlerin yükseltilmesi sıcak para girişini teşvik ediyor. Portföy girişi söz konusu. Portföy girişi olunca dolar değer kaybediyor. Dolar değer kaybedince ithal malların talebi artıyor ve ithal malların değeri düşüyor. İthal edilen malların TL cinsinden fiyatları düşüyor. Doların değeri düştükçe. İthal ettiğiniz malların tamamında ürünlerin fiyatı düşürüyor. Ama bu geçici bir düşüş. Gerçekçi bir düşüş değil aldatmaca bir düşüş.

"VERGİ ORANLARININ ARTIRILMASI YOLUYLA BÜTÇE KAYNAKLARININ ARTIRILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Türkiye'de vergi oranlarının yüksekliği noktasında doyum noktasına gelinmiştir onun ötesine geçemezsiniz. Yani vergi oranlarını yükselterek ilave vergi elde edemezsiniz. Kesinlikle bu modelde vergi artırımı Türkiye'de vergi oranlarının artırılması yoluyla vergi gelirlerinin artırılması bütçe kaynaklarının artırılması söz konusu değil. Öyle bir kaynak yok.

YEDİLİ MASA'NIN EKONOMİ VAATLERİ

Diyorlar ki 'biz gelir gelmez kur korumalı mevduatı kaldıracağız' diyorlar. Şu anda kur korumalı mevduat kapsamında iki trilyonun üzerinde bir rakam söz konusu. Yani 2.2 trilyon civarında. Kur korumalı mevduata park edilmiş. Oraya yatırılmış bir rakam söz konusu. Şimdi siz kaldırdığınız anda bu rakam nereye yönelir. Dolara yönelir. Neden? Çünkü faizler enflasyonun altında negatif reel faiz olduğu için faize vermez. Şimdi neden kur korumalı mevduata yatırıyor? Çünkü, eğer dolar yükselir ve kendisine ödenen faiz o aradaki farktan az kalırsa yani doların ulaştığı seviye ile artış oranı ile faiz oranı arasında bir boşluk kalırsa aradaki farkı sistem veriyor. Yani dolar cinsiden güvence altına almış oluyor sistem. Şimdi KKM'yi kaldırdığınız anda 2.2 trilyon inanılmaz bir rakam. Bir anda faize yatırılmayacak. Çünkü nominal faizler çok düşük. Yani negatif reel faiz söz konusu. Enflasyon oranının yüzde 42-45 olduğu ortamda nominal faiz yüzde 20 ise yatırımcılar mevduatlarını oraya kanalize etmezler. Nereye? Tabi herkes aynı şeyi düşünecek. Buradan çıkan para dolara gidecek diye herkes aynı şekilde düşünecek ve geçmişte de bu Türkiye'de dolarize bir ekonomi her dönemde yaşanıyor. 2 trilyon bir anda dolara dönecek. Dolara döndüğü anda döviz patlayacak. Artık ucu açık. Bunu engellemek için tek bir silah var. Faiz artırmak. O model için söylüyorum. Doğrudur anlamında söylemiyorum. KKM'yi kaldırdığınızda buradaki paranın dövize yönelmemesi için faizi öyle yükseltmelisiniz ki mevduat sahibini elinde TL olanın dolara gidişini caydırmanız gerekiyor. Bu rakam ne kadardır, hangi orandır? Yüzde 45-50'dir. Dolayısıyla tedrici bir faizi artırımı diye bir şey olamaz.

Yedili Masa'nın bütün modellerinde enflasyonun faizlerin enflasyon üzerine hemen çıkartılması öngörülüyor. Böyle bir model hayata geçirildiğinde devletin temel fonksiyonlarını yerine getirecek harcama yapması imkanı ortadan kalkıyor. Çünkü kaynaklar ortadan kalkıyor. Hem vergi gelirlerinin düşmesi yoluyla hem de devletin para piyasasından makul bir fiyatla, faiz oranıyla borçlanma imkanı ortadan kalkıyor. Hem dışa bağımlı hale geliyor hem de sonuç itibariyle daha sonra bedelini çok yüksek enflasyon olarak ödeyebileceği bir modele giriyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN 300 MİLYAR DOLAR VAADİ

Doğrudan gelecek yatırım devlete borç vermediği için devletin finansman ihtiyacı ortada. Hala orada açıklık var. Hükümetimiz, 'kaynağı nereden bulacaksın?' diye sormuyor. Sistem yürüyor devam ediyor. Bütün bu harcamalar gerçekleştiriliyor. EYT'liler maaşlarını aldılar hiçbir sıkıntı yok. Depremzedeler için gerekli harcamalar yapılıyor. Evler yapılıyor, yardımlar ödeniyor, 'kaynak nerededir?' sorusunu gerektirecek bir durum yok. Kılıçdaroğlu'nun söylediği 300 milyar dolar doğrudan yatırım Londra piyasasından, onun bu harcamalarını finansmanlarında kullanılamayacağı için 'Nereden kaynak bulacaksın?' sorusuna halen Yedili Masa cevap verememiştir. 300 milyar dolar gibi bir rakamın Londra para piyasasının Türkiye'ye göndermesi mümkün değil. Neden? Çünkü kendisinin çok acil paraya ihtiyacı var.

"İNGİLTERE'NİN 3 MİLYAR DOLAR GÖNDERMEYE BİLE İMKANI YOK"

2008 krizinde İngiltere Merkez Bankası'nın bilanço büyüklüğü 350 trilyon sterlin civarındaydı, bugün 1 trilyon 50 milyar sterline çıktı. Bu IMF tarafından eleştiriliyor. IMF diyor ki sen çok para bastın bu parayı çek. Yani 650 milyar sterlini çekmen gerekir diyor. Piyasaya borç senedi ver, borç senedi ihracı karşılığında piyasadan para çek. İngiltere Merkez Bankası bunu yapamıyor. Çünkü yeteri kaynak yok. İngiltere para piyasasında yeteri kaynak olmadığı için Merkez Bankası çekmesi gereken çok fazla parasal genişlemeyi çekemiyor. Bırakın Türkiye'ye 300 milyar dolar gibi bir parayı göndermek, 3 milyar dolar bile gönderemez imkanı yok.