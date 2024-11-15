Çankaya'da alacak kavgası silahlı saldırıya dönüştü: O anlar kamerada

Ankara'nın Çankaya ilçesinde alacak kavgasında Sebahattin Y.'nin N.A. ile tartışmasının ardından yeğeni M.Y.A tarafından vurulduğu anların güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Olay kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntüsünde, yeğen M.Y.A'nın oturduğu başka bir masadan kalkıp gelerek tabancayla Sebahattin Y.'yi vurduğu anlar yer alıyor.

Görüntülerde silahın ateşlenmesiyle kafede büyük bir panik yaşanırken, M.Y.A.' ve N.A.'nın olay yerinden hızlıca uzaklaştığı görüldü. Sebahattin Y,'yi vuran yeğen M.Y.A ve diğer şüpheli N.A. bugün yakalanmışlar ve sevk edildikleri mahkemece tutuklanmışlardı.