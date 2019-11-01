Çankırı'da DEAŞ'a yönelik operasyonda Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişi de dahil 11 kişi yakalandı Çankırı'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişiyle, 'emir' düzeyinde yöneticilerinin de aralarında olduğu 3'ü kadın 11 şüpheli yakalandı