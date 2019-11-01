Çankırı'da DEAŞ'a yönelik operasyonda Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişi de dahil 11 kişi yakalandı
Çankırı'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişiyle, 'emir' düzeyinde yöneticilerinin de aralarında olduğu 3'ü kadın 11 şüpheli yakalandı
- AA
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 3'ü kadın 11 şüpheli yakalandı.
Zanlılar arasında terör örgütü içerisinde "emir" düzeyinde yöneticilerin ve örgütün öldürülen elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişinin de bulunduğu öğrenildi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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