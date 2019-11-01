15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7197
  • 6,3869
  • 278.093
  • 98468.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çankırı'da DEAŞ'a yönelik operasyonda Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişi de dahil 11 kişi yakalandı

Çankırı'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişiyle, 'emir' düzeyinde yöneticilerinin de aralarında olduğu 3'ü kadın 11 şüpheli yakalandı

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3'ü kadın 11 şüpheli yakalandı.

Zanlılar arasında terör örgütü içerisinde "emir" düzeyinde yöneticilerin ve örgütün öldürülen elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişinin de bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

 

Bakan Çavuşoğlu´ndan yabancı gazeteciye tokat gibi cevap!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak'ın kuzeyine operasyon: SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirdiler

Irak'ın kuzeyine operasyon: SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirdiler

Harekat bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Harekat bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

Başkan Erdoğan Yusuf İslam'ı kabul etti

Başkan Erdoğan Yusuf İslam'ı kabul etti

Ünlü ressamdan mimara kopya davası

Ünlü ressamdan mimara kopya davası

‘İlk kıble Kudüs’ turları başlıyor

‘İlk kıble Kudüs’ turları başlıyor

9 ayda 41 milyon turist  26 milyar dolar gelir

9 ayda 41 milyon turist  26 milyar dolar gelir

Makbule Nine’den Afrika’ya can suyu

Makbule Nine’den Afrika’ya can suyu
 

POPÜLER HABERLER

Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu

Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu

NBA'in unutulmaz kavgaları

NBA'in unutulmaz kavgaları

45 yıldır yaptığı tatlıdan günde 2 bin tane satıyor

45 yıldır yaptığı tatlıdan günde 2 bin tane satıyor

Baskıdan bunalan Düşes'e eltisinden tavsiye

Baskıdan bunalan Düşes'e eltisinden tavsiye

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA