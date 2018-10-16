Çankırı'da DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı
Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, biri üst düzey yönetici olduğu öne sürülen Irak uyruklu 6 şüpheli, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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