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Çankırı'da DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı

Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, biri üst düzey yönetici olduğu öne sürülen Irak uyruklu 6 şüpheli, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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