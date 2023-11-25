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Güncel

Çankırı'da kadın cinayeti: Kavga ettiği eşini bıçaklayarak öldürdü

Çankırı'da bir şahıs, kavga ettiği eşini bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili yakalanan şahıs gözaltına alındı.

İHA25 Kasım 2023 Cumartesi 05:58 - Güncelleme:
Çankırı'da kadın cinayeti: Kavga ettiği eşini bıçaklayarak öldürdü
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Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk ebeveyni Y.G. ve K.G. çifti arasında öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Y.G., eşi K.G.'yi bıçaklayarak öldürdü. Çocukların çığlıkları üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde K.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Y.G. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

K.G.'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • şiddetli kavga
  • cinayet
  • gözaltı

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