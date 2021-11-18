Çankırı'da 'Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları' gerçekleşti

AA 18 Kasım 2021 Perşembe 16:51 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 16:52

100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda - 81 İlde Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" programında konuşan Sert, tarlada, okulda, evde, iş yerinde, fabrikada her yerde kadının imzası olduğunu belirtti.

Sert, "O yüzden dünyayı kuran kadındır demek çok da iddialı bir cümle değil aslında. Bunun için dünyayı kuran kadının daha güçlenmesi hepimiz için dünyamız için ülkemiz için çocuklarımız, geleceğimiz için en önemli önceliğimiz." diye konuştu.

Bugüne kadar 35 şehri dolaştıklarını ve birçok güzel örnekle karşılaştıklarını anlatan Sert, şöyle devam etti:

"Kadının nasıl gelişmesi gerekir, nasıl daha güçlü olabilir dediğimizde hem eğitimde hem de istihdamda daha çok yer alması, elinin ekmek tutmasıyla daha da güçlendirebiliriz. Biz, 'Kadın emeği Türkiye'nin istikbali' dediğimizde kadınımızın daha nasıl ailesine katkıda bulunur, nasıl evine ekmek götürebilir bunun yollarını duyurmayı amaçladık."

Anadolu'nun her köşesinde binlerce cesur kadın olduğuna dikkati çeken Sert, Çankırı'da da cesur kadınların sayısının çoğalacağını umut ettiğini kaydetti.

AK Parti Çankırı Kadın Kolları Başkanı Melike Çilhan ve AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik'in de konuşmalarının ardından başarılı kadın girişimcilerin hikayeleri katılımcılara aktarıldı, programda ilgili kurum temsilcileri ise süreçlere ilişkin bilgi verdi.

