Çankırı'da korkutan deprem!
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- İHA
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Çerkes ilçesi olarak açıklanan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
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