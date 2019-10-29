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Çankırı'da korkutan deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • İHA
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Çerkes ilçesi olarak açıklanan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

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