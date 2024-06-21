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  • Çankırı'da otomobil üzerine beton blok düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Güncel

Çankırı'da otomobil üzerine beton blok düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Çankırı'da seyir halindeki Tır'ın dorsesindeki beton blok, yanından geçen otomobilin üzerine düştü. Kazada otomobil sürücüsü Ali Günbal hayatını kaybederken, yoldan çıkıp refüje çarpan TIR'ın sürücüsü Mesut Ş. yaralandı.

DHA21 Haziran 2024 Cuma 14:16 - Güncelleme:
Çankırı'da otomobil üzerine beton blok düştü: 1 ölü, 1 yaralı
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Kaza, saat 11.00 sıralarında, Ilgaz ilçesi İndağ mevkisinde meydana geldi. Çankırı'dan Ilgaz istikametine giden Mesut Ş. idaresindeki 06 JPT 82 plakalı TIR'ın dorsesinde bulunan 12 metre uzunluğundaki beton blok, henüz belirlenemeyen nedenle yerinden kopup, Ali Günbal idaresindeki 06 BCP 023 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Otomobil ezilirken, kaza nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR ise refüje çarpıp alev aldı. Kazada, otomobil sürücüsü Ali Günbal hayatını kaybetti, TIR sürücüsü Mesut Ş. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mesut Ş., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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