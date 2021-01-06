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Çankırı'da trafik kazası: 2 ölü

Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA06 Ocak 2021 Çarşamba 12:02 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 12:02
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Berat Yılmaz (31) idaresindeki 06 BCJ 289 plakalı otomobil, Çankırı-Ilgaz istikameti İndağı mevkisinde refüjü aşıp karşı yola geçerek Mustafa Yıldırım'ın kullandığı 34 VP 7627 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araçtaki Ayşe Yıldırım (54) ve Mehmet Tosun (65) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile Rukiye İpek (36) ve otomobildeki Gökhan Ekinci (25) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayşe Yıldırım ve Mehmet Tosun'un cenazeleri aynı hastanede morga konuldu.

Yaralılardan Rukiye İpek ve Mustafa Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Ilgaz-Çankırı kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılması sonucu trafik normale döndü.

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