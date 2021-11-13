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Canlarını hiçe sayıp elektrik direğindeki kabloları çaldılar

İstanbul Şişli'de arkadaşının sırtına çıkarak elektrik direğindeki kabloları kopararak çalan hırsız yakalandı.

DHA13 Kasım 2021 Cumartesi 11:04 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 11:04
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Olay, geçen çarşamba akşam saatlerinde Şişli Kuştepe'de meydana geldi. Sokakta yürüdüğü sırada elektrik direğindeki kabloları gören M.M.O, yanındaki arkadaşıyla direğin yanına gitti. Arkadaşı Y.Ş'nin sırtına çıkan M.M.O. direkteki kabloları asılarak kopardı. Kabloları çalan iki hırsız hızla olay yerinden uzaklaştı

Kabloların çalındığını gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Şişli polisi şüpheli M.M.O'yu Köz Sokak'ta yakalayarak gözaltına aldı. M.O.O. ifadesinde çaldığı kabloları hurdacı S.P'ye bin 200 lira karşılığında sattığını söyledi. Hurdacı hakkında da işlem başlatılırken, diğer şüpheli Y.Ş'yi yakalama çalışmaları sürüyor. Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kabloları asılarak sökmeye çalışan hırsız arkadaşının sırtına çıkıyor. Ardından zıplayarak kabloları koparıyor.

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