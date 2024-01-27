Yüksek Seçim Kurulu, seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek üzere kura çekimini gerçekleştiriyor.

YSK Başkanı Yener'in açıklamaları şöyle:

* 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel seçimlerine katılacak olan siyasi partilerimizin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili olarak Kurulumuzca yapılacak olan kura çekim törenine hoş geldiniz.

* YSK kararıyla seçime katılma yeterliliğine sahip 36 siyasi parti tespit ve ilan edilmiştir. Seçim takviminde işleyen süreç içerisinde Yenilik Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını belirttiğinden kura çekimine 35 siyasi partimiz katılacaktır. Yine devam eden süreç içerisinde seçime katılan siyasi partilerimizden Büyük Türkiye Partisi, ismini Ocak Partisi olarak değiştirdiğinden kura çekimine bu isimle katılacaktır.

KURALAR ÇEKİLİYOR...

Millet Partisi - 26

Milliyetçi Hareket Partisi - 31

HÜDA-PAR - 20

Yeni Türkiye Partisi - 17

Gelecek Partisi - 16

Sol Parti - 3

Memleket Partisi - 5