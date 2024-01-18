AK Parti ABB adayı Altınok: Ankaramızın makus talihinin değişme zamanı gelmiştir

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, açıklamalarda bulundu.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Altınok'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* Şehrimizin her köşesini birçok eserlerle donattık. Türkiye'de en çok yeşil alan ve parkı olan belediye, Keçiören Belediyesi'dir. Az bütçeyle çok büyük işler yaptık. Başkentimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak olmak şereftir.

* Ankaramızın makus talihinin değişme zamanı gelmiştir. Solan yüzler gülecek, Ankaramızı hizmetlerle donatacağız. Altınok, makamda değil sokaklarda oldu. İnşallah, yine biz makamların değil sokakların ve halkın hizmetkârı olacağız.