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  • AK Parti ABB adayı Altınok: Ankaramızın makus talihinin değişme zamanı gelmiştir
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AK Parti ABB adayı Altınok: Ankaramızın makus talihinin değişme zamanı gelmiştir

Açıklamalarda bulunan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, 'Ankaramızın makus talihinin değişme zamanı gelmiştir.' dedi.

18 Ocak 2024 Perşembe 18:45 - Güncelleme:
AK Parti ABB adayı Altınok: Ankaramızın makus talihinin değişme zamanı gelmiştir
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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, açıklamalarda bulundu.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Altınok'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* Şehrimizin her köşesini birçok eserlerle donattık. Türkiye'de en çok yeşil alan ve parkı olan belediye, Keçiören Belediyesi'dir. Az bütçeyle çok büyük işler yaptık. Başkentimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak olmak şereftir.

* Ankaramızın makus talihinin değişme zamanı gelmiştir. Solan yüzler gülecek, Ankaramızı hizmetlerle donatacağız. Altınok, makamda değil sokaklarda oldu. İnşallah, yine biz makamların değil sokakların ve halkın hizmetkârı olacağız.

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