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Azerbaycan'daki üzücü kaza! AK Parti Sözcüsü Çelik: Hayati tehlikesi yok, durumları iyi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Azerbaycan'da basına yaptığı açıklamalarda AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı sağlık durumlarına ilişkin, 'Hayati tehlikeleri yok, sağlık durumları iyi.' ifadelerini kullandı.

AA20 Ekim 2022 Perşembe 23:45 - Güncelleme:
Azerbaycan'daki üzücü kaza! AK Parti Sözcüsü Çelik: Hayati tehlikesi yok, durumları iyi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Azerbaycan'da basına açıklamalarda bulundu.

Sözcü Çelik'in açıklamalarında satır başları;

"Buradaki doktorlarımız 'durum stabildir' derlerse ambulans uçakla Türkiye'ye geçeceğiz. Biraz daha gözetim altında bulunması gerekiyor derlerse doktorlarımızın tavsiyesine uyacağız. Şu an durumları gayet iyi Allah'a şükür, ciddi bir sıkıntı gözükmüyor. Sabaha kadar gözetim altında tutmak istiyorlar, tedbir gereği ihtiyaten bunu yapmak istiyorlar. Biraz evvel Sağlık Bakanımızla görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi verdik. Efkan Bey'le birlikte Binali ve Şamil Bey'in iyileşmesine kadar burada kalacağız. Koruma arkadaşımızı da gördük, Oğuzhan arkadaşımız da gayet iyi.

Şoför arkadaşımız, Azeri arkadaşımızın durumunun iyi olduğu söylendi. Sayın Aliyev, başhekimimiz, burada Türkiye'den mezun olan doktor arkadaşlarımızla tanıştık. Takip ediliyor. Allah'a şükürler olsun şu anda durumları iyi. Bugün itibariyle gözetim altında tutmak istiyorlar. Yaptıkları tetkiklerde herhangi sorun görmediler. Kazaya, çarpmaya bağlı olarak istirahat etmeleri gerekiyor. Buna karar vermek için sabaha kadar bir gözetim altında ihtiyaten tutulacaklar. Sabah yeniden bir değerlendirme yapılacak. Telaş edilecek, herhangi sıkıntı oluşturacak durum olduğu değerlendirilmiyor. İnşallah tez zamanda sıhhat diliyoruz. Sayın Aliyev'le geldik, kendisi çok yakından ilgilendi. Teymur Bey bakanımız burada. Hepimize geçmiş olsun, Allah herkesi esirgesin, herkese sağlık versin"

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