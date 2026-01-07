İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2026 Çarşamba / 19 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0619
  • EURO
    50,3442
  • ALTIN
    6178.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • #CANLI AK Parti üye sayısı 11 milyonu aştı! Başkan Erdoğan: Ana muhalefet partisine fark attık
Güncel

#CANLI AK Parti üye sayısı 11 milyonu aştı! Başkan Erdoğan: Ana muhalefet partisine fark attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. AK Parti'nin üye sayısının 11 milyon 543 bin 301 üye sayısına sahip olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ana muhalefet partisine üye sayımızla fark attık. Aramızdaki üye sayısı farkı 9 milyondan fazladır.' açıklamalarında bulundu.

HABER MERKEZİ7 Ocak 2026 Çarşamba 12:31 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Biz bu millete ve ülkeye sevdalıyız. Kalbimiz Türkiye için atıyor. Mazisi ve istikbali ortak aynı şekilde hayali ve hedefi ortak büyük bir aişlenin fertleriyiz.

AK Parti ailesi yeni katılımlarla her geçen gün güçleniyor ve saflarını genişletiyor.

AK Partimiz 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini korudu.

Ana muhalefete fark attık. Aramızdaki üye sayısı farkı 9 milyondan fazla.

  • AK Parti
  • TBMM Grup Toplantısı
  • cumhurbaşkanı erdoğan

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.