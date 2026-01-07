CANLI AK Parti üye sayısı 11 milyonu aştı! Başkan Erdoğan: Ana muhalefet partisine fark attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Biz bu millete ve ülkeye sevdalıyız. Kalbimiz Türkiye için atıyor. Mazisi ve istikbali ortak aynı şekilde hayali ve hedefi ortak büyük bir aişlenin fertleriyiz.

AK Parti ailesi yeni katılımlarla her geçen gün güçleniyor ve saflarını genişletiyor.

AK Partimiz 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini korudu.

Ana muhalefete fark attık. Aramızdaki üye sayısı farkı 9 milyondan fazla.