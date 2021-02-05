CANLI AK Parti il kongreleri... Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

05 Şubat 2021 Cuma 14:51 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 15:02

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adıyaman-Edirne-Erzurum-İzmir-Kırşehir-Mersin-Osmaniye 6'ncı olağan il kadın kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Türkiye'de kadınları yok sayan, görmezden gelen, kadınların gücünü harekete geçiremeyen bir siyaset başarıyla ulaşamaz. Biz samimiyeti her konuda olduğu gibi kadınları siyasetin merkezine yerleştiriyoruz. Siyasi hayatımızın her döneminde hanımların hakettikleri tüm kademelere gelebilmeleri için gayret gösterdik. Kadınların siyasete ve sosyal hayata katılımı noktasındaki en büyük kazanımlarının altında hep AK Parti'nin imzası bulunuyor. Biz kadını gerçek anlamda haklarına, özgürlüklerine kazandırmak için çalıştık.

Kadınlarımızla birlikte tüm önyargıları aşarak bulunduğumuz seviyeye geldik. TBMM'deki AK Parti grubunda 54 kadın milletvekilimiz bulunuyor, 2 kadın bakanımız var. Kadınların iş gücüne katılımı yüzde 31'i geçti. Siyasette de kadınların görünülürlüğü ve etkisi her geçen gün artıyor.

Sizlere çok önemli görevler düşüyor. AK Parti kadın kollarımızda görev alan her bir kardeşimiz ilmek ilmek bu ülkenin geleceğini işlediğini, şekillendirdiğini unutmamalı. Attığınız her adımda yanınızda oldum, olmayı sürdüreceğim.

15 Temmuz gecesi darbecilere dünyayı dar eden kadınlarımıza haklarını teslim etmezsek bu zafer de eksik kalır. Geçmişin zaferlerini nasıl birlikte yazdıysak büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeğiz. Salonların hanım kardeşlerimle dolu olduğunu görmek geleceğe yönelik umutlarımızı daha da artırıyor.

Büyük başarılar ancak milletle birlikte yürülen yolların, mücadelelerin sonunda elde edilir. AK Parti Türkiye'nin partisidir. Bu partide kimse cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa maruz kalmaz, kalamaz. Kökeninden dolayı, kültürel çeşitlilik sebebiyle, inancıdan dolayı, maruz kalmaz, kalamaz. AK Parti Türkiye'nin partisidir, milletin tamamının partisidir.