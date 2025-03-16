CANLI AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir Arafta Sorular'da

24 TV Arafta Sorular programına konuk olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplıyor.

Abdullah Özdemir arafta mısınız sorusuna şu şekilde cevap verdi:

Hepimiz araftayız. Ondan geldik ona gidiyoruz ama tam ortasındayız araftayız.

Ben gençlerden gelen sevgi karşısında çok mutluyum. İstanbul'daki tüm gençlerin benzer hikaye yaşadığını biliyorum. Onların yerine koyduk kendimizi. Karşılıklı böyle bir sevgi mazhar olmuş olabilir.

ABDULLAH ÖZDEMİR'İN HİKAYESİ

Kendimden bahsedeyim Küçük bir sahil kesiminde büyüdüm. Özgürlüklerin en ileri boyutunu yaşadım. 10 yaşında İstanbul'a geldik. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisi mezunuyum.

Hayatın her alanı bir mücadele. Bir mühendis olarak da bu mücadeleyi yürütüyorsunuz. Benim de aslında siyaset yapmak gibi bir hedefim yoktu. Üniversiteden sonra işe başladım ama siyasete çok ilgiliydim. Siyaset yapmasaydım mutlaka bir sivil toplum kuruluşunda bir görev alırdım. İnsanların hangi sıkıntılarını giderebiliriz derdindeydik hep.

İLK YENİLGİ VE İLK ZAFER

Baktığımızda siyaset içerisinde özellikle mücadele verirken birçok mutlu anlar oluyor ve zorlu anlar oluyor. Mücadelenin içine dahil etmek gerekiyor.

Hayatımızın içerisindeki her anın bize mücadelede katkı sağladığını düşünüyorum.

"ROL MODELİMİZ CUMHURBAŞKANIMIZ"

Siyasete girdikten sonra bizim rol modelimiz hep Cumhurbaşkanımız oldu. Cumhurbaşkanımızın mücadelesi kitaplarda okutulacak. Onunla beraber siyaset yapıyor olmak onun yürüdüğü yolda yürütmek bizim için bir şans.

İLK CESUR ÇIKIŞ

Kötülükle mücadele etmek için iyi olmak yetmez aynı zamanda uyanık bir zihne sahip olmak gerekir. Her şeye bir anda cevap vermek doğru değil. Doğru zamanda doğru işleri yapmak gerekir. Siyaset içerisinde de bizim birçok yaşadığımız hikayelerimiz var. Bunlar arasında bazen çok zorlandığımız bunlar içerisinde söylemeyeceğimiz hikayelerimiz var zamanı geldiğinde açıklayacağımız konular bunlar. Hikayemizin başlangıç noktaların da duruşumuzla kendimizi ifade edişimizle; aslında zerre olarak yürüdüğümüz bu yolda duruşumuz hep anlam ifade etti. ortaya koyduğumuz anlayışı aslında birçok insanın da ilham almasına vesile oluyor.

'ONE MINUTE' ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanımızın İslam dünyası ve değerlerimiz adına yaptığı birçok şey vardır. Ama dünyada pek çok insanın sevgini kazanmasına olan tavır 'ONE MINUTE'dır. O yüzden tavrın gösterilmesi gerektiği zaman gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. O anda o tavrı sergilemediğiniz zaman kendinizi bitirmiş olursunuz.