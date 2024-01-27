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AK Parti İzmir'de sorunlara neşter vuracak... Cumhurbaşkanı Erdoğan ilçe adaylarını açıklayacak

Yerel seçim startını veren AK Parti, İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'in ilçe adaylarını açıklayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün adayları tek tek sahneye davet edip kamuoyuna tanıtacak.

27 Ocak 2024 Cumartesi 13:21 - Güncelleme:
AK Parti İzmir'de sorunlara neşter vuracak... Cumhurbaşkanı Erdoğan ilçe adaylarını açıklayacak
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AK Parti yerel seçimler öncesi, belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. İstanbul ve Ankara'nın aday tanıtım toplantılarının ardından gözler bugün İzmir'e çevrildi. Hamza Dağ'ın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün de İzmir'in ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak.

Halkapınar Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan aday tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile saat 14.00'da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 16.00'da da geçtiğimiz günlerde hasta kabulüne başlanan İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN NASIL 31 MART'A HAZIRLANDIĞINI GÖSTERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camii'nden çıkışında açıklamalarda bulunmuş, yerel seçim çalışmaları hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "Yarın nasip olursa İzmir'deyim. İzmir'de hem aday açıklamaları yapacağız hem de orada geniş kapsamlı büyük bir kapalı spor salonu toplantısı yapacağız. Ertesi gün Eskişehir'e geçeceğim. Eskişehir'de yine aynı şekilde bir aday tanıtım toplantısı yapacağız. Eskişehir'i önemsiyoruz, İzmir'i önemsiyoruz. Buralarda yapacağımız bu toplantılarla da inşallah nasıl ki İstanbul Ankara'da çok çok güçlü sesler çıkardıysak buralarda da güçlü sesler çıkararak, Cumhur İttifakı'nın nasıl 31 Mart'a hazırlandığını göstereceğiz" şeklinde konuşmuştu.

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