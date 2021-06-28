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  • #CANLI AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
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#CANLI AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor

28 Haziran 2021 Pazartesi 18:16 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 18:49
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Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları:

425 bölgede çalışmalar devam ediyor. 7 bin metreküpten fazla müsilaj Marmara Denizi'nden temizlendi. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'dan toplanan müsilajlar düzenli olarak depolama alanlarına gönderiliyor. 6 bin 738 denetim Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler sonucunda kurallara uymayan 26 işletmeye faaliyetten men cezası verilmiştir. 14 milyon lira civarında da para cezası uygulanmıştır.

Ege'deki gerginlikler Yunanistan tarafından kaynaklanmaktadır. Diyalog istiyorsanız, Türkiye diyalogdan kaçmıyor. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki göç meselesi sadece yardım meselesi değildir.

Kabil Havalimanı'nın güvenliği

Bu konuda bir karar verilmiş değil, görüşmeler devam ediyor.

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