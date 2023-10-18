''Yahudi'' vurgusuna tepki! AK Parti Sözcüsü Çelik: Blinken'ın diplomatik kapasitesi yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor.

Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

* İsrail, hayat hakkı vermiyor, tüm insani değerleri sistematik biçimde katlediyor. İsrail'in bu planlı katliamını kınıyoruz.

* Cumhurbaşkanımız tarafından 3 günlük ulusal yas ilan edilecektir. Bu, Filistin'deki masumlarla birlikte olduğumuzun bir ifadesidir. Bu yas, milletimizin masumların acısıyla dayanışmasıdır.

* İşgal sona ermeden çözüme ulaşılması mümkün olmayacaktır.

* Blinken, "Yahudiyim" diyerek tarafgirlik üretti. Blinken'ın diplomatik kapasitesi yok.

* ABD, çatışmaları körüklüyor. Batı'dan barış için diplomatik performans göremedik. ABD saldırganlığın mı, bölge barışının mı bir parçası olacak?

* Hastaneye atılan füze İsrail güçleri tarafından atışmıştır. Filistin ile aynı acıyı paylaşıyoruz. İsrail'in kendini savunma hakkı çocukları öldürmek midir?

* Türkiye'ye tarafını seç diyenler kendileri değerlendirme yapmalı.