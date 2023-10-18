İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2023 Çarşamba / 4 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0115
  • EURO
    29,5939
  • ALTIN
    1756.64
  • BIST100
    7863.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Yahudi'' vurgusuna tepki! AK Parti Sözcüsü Çelik: Blinken'ın diplomatik kapasitesi yok
Güncel

''Yahudi'' vurgusuna tepki! AK Parti Sözcüsü Çelik: Blinken'ın diplomatik kapasitesi yok

AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Blinken, 'Yahudiyim' diyerek tarafgirlik üretti. Blinken'ın diplomatik kapasitesi yok' dedi.

18 Ekim 2023 Çarşamba 16:17 - Güncelleme:
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor.

Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

* İsrail, hayat hakkı vermiyor, tüm insani değerleri sistematik biçimde katlediyor. İsrail'in bu planlı katliamını kınıyoruz.

* Cumhurbaşkanımız tarafından 3 günlük ulusal yas ilan edilecektir. Bu, Filistin'deki masumlarla birlikte olduğumuzun bir ifadesidir. Bu yas, milletimizin masumların acısıyla dayanışmasıdır.

* İşgal sona ermeden çözüme ulaşılması mümkün olmayacaktır.

* Blinken, "Yahudiyim" diyerek tarafgirlik üretti. Blinken'ın diplomatik kapasitesi yok.

* ABD, çatışmaları körüklüyor. Batı'dan barış için diplomatik performans göremedik. ABD saldırganlığın mı, bölge barışının mı bir parçası olacak?

* Hastaneye atılan füze İsrail güçleri tarafından atışmıştır. Filistin ile aynı acıyı paylaşıyoruz. İsrail'in kendini savunma hakkı çocukları öldürmek midir?

* Türkiye'ye tarafını seç diyenler kendileri değerlendirme yapmalı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.